Jennifer Garner e Paul Walter Hauser protagonisti di Fruitcake, film ispirato a una storia vera

Jennifer Garner sarà la protagonista del film Fruitcake accanto a Paul Walter Hauser.

Il progetto è ispirato a una storia vera e si basa sull'articolo intitolato Just Desserts scritto da Katy Vine per il Texas Monthly.

I primi dettagli del progetto

Richard Jewell: Paul Walter Hauser in una scena del film

Max Winkler sarà il regista di Fruitcake e al centro della trama ci saranno Sandy e Kay Jenkins, una coppia che si è impossessata in modo illecito di milioni di dollari tramite la Collin Street Bakery.

Paul Walter Hauser avrà il ruolo di Sandy: un contabile che gestisce importanti somme di denaro e se ne appropria per pagare i propri conti e sostenere uno stile di vita lussuoso, composto anche da gioielli costosi, viaggi a bordo di jet privati e una seconda casa situata in New Mexico. Jennifer Garner sarà invece sua moglie, Kay.

Vine sarà coinvolta come consulente e la sceneggiatura, che faceva parte della Black List del 2016, è stata scritta da Trey Selman.

Winkler ha dichiarato: "Per anni sono stato un fan del lavoro di Trey Selman e della sua voce, completamente originale. Lui è come questo monaco/filosofo/storico/cowboy texano che mostra le sue emozioni e scrive la verità in ogni storia a cui si avvicina. La saga dell'industria dolciaria Collin Street Bakery, basata sul brillante articolo di Katy Vine, rimane come la nostra balena bianca. Sono elettrizzato e onorato nel portarla sullo schermo con questo team meraviglioso che abbiamo costruito".