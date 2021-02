Jennifer Garner star e produttrice del film Family Leave

Family Leave sarà la nuova commedia Netflix con star Jennifer Garner, coinvolta anche come produttrice del progetto.

Jennifer Garner collaborerà nuovamente con Netflix in occasione del film Family Leave. Il progetto sarà un adattamento per gli schermi del libro Bedtime for Mommy scritto da Amy Krouse Rosenthal.

Nel lungometraggio i protagonisti saranno i Brenner che, inaspettatamente, si rendono conto di essere nei corpi dei membri di un'altra famiglia. La situazione li obbliga a unire le forze con il gruppo di sconosciuti per cercare di capire come riportare la situazione alla normalità. Nell'attesa di trovare una soluzione prima che sia troppo tardi, tuttavia, tutti dovranno affrontare la vita quotidiana in un corpo diverso dal proprio.

Jennifer Garner sarà coinvolta come protagonista e produttrice in collaborazione con Nicole King di Linden entertainment, Lawrence Grey, e Ben Everard di Grey Matter Productions, e Jason Brian Rosenthal.

L'attrice collaborerà nuovamente con Netflix dopo il film The Adam Project, di cui è protagonista accanto a Ryan Reynolds, Zoe Saldana e Mark Ruffalo. Il lungometraggio è diretto da Shawn Levy.