Jennifer Garner aiuta un senzatetto e coinvolge un paparazzo pur di fargli avere un paio di scarpe

L'attrice Jennifer Garner ha incontrato un senzatetto mentre era in macchina e ha fatto di tutto per permettergli di avere un paio di scarpe ai piedi.

Jennifer Garner ha aiutato un uomo senzatetto che ha incontrato in un parcheggio a Santa Monica e a cui ha persino offerto le sue scarpe.

Ad aiutarla nel suo gesto benefico è persino intervenuto il paparazzo che la stava immortalando e a cui si è rivolta.

Il gesto diventato virale online

Nel video condiviso online si vede Jennifer Garner che, sorridente, offre all'uomo una busta con dei beni di prima necessità, come quelle che in passato aveva mostrato sulle sue pagine social per dare il buon esempio. L'attrice si è però resa conta che l'uomo, in sedia a rotelle, non indossava i calzini ed è scesa ad aiutarlo, provando anche a fargli indossare le sue sneakers. Le calzature erano tuttavia di una taglia troppo piccola e Jennifer ha colto l'occasione di sfruttare il paparazzo che le stava scattando delle foto offrendogli di comprare le sue scarpe per darle al senzatetto.

Il fotografo non ha però voluto nessun compenso e si è inoltre offerto di donare una coperta e qualche capo di abbigliamento che aveva nella propria macchina.

Jennifer Garner, attualmente, non ha commentato quanto accaduto, ma non è la prima volta che la star di Alias pensa al prossimo: in occasione del suo cinquantesimo compleanno aveva infatti promosso una raccolta di cibo da donare a chi ne ha bisogno.