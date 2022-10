Jennifer Coolidge, l'attrice di The Watcher riceve online foto sconce dagli uomini

La star delle serie The Watcher e The White Lotus, Jennifer Coolidge, ha raccontato di un aspetto molto particolare della sua vita privata, legato al rapporto con l'altro sesso. A quanto pare molti uomini tendono a scriverle messaggi contenenti soprattutto loro fotografie. Nel corso di una recente apparizione all'Andy Cohen Live, il presentatore dello show le ha quindi chiesto che tipo di fotografie sono soliti mandarle, ricevendo in cambio tutta la sincerità dell'attrice.

"Si, mi scrivono questi DM conteneti principalmente fotografie di alcune parti del corpo e cose del genere. Mi mandano quasi tutte immagini di questo tipo, in cui fotografano qualsiasi cosa tranne che la loro faccia", ha risposto prontamente Jennifer Coolidge.

Successivamente Andy Cohen le ha chiesto cosa cerchi, dal punto di vista romantico, in un partner ideale. L'attrice ha così risposto: "Mi piace l'idea di un ragazzo che non osserva mai la propria immagine allo specchio, che non guarda continuamente il suo riflesso. Un ragazzo che non ha nemmeno idea di essere attraente. Qualcuno ce n'è, forse ce ne sono soltanto un paio al mondo. Ho avuto molti fidanzati attori. Ho bisogno di un ragazzo ossessionato dagli animali e che abbia un lavoro. Sarebbe grandioso".

Alla première di The White Lotus, mentre era intervistata sul red carpet, Jennifer Coolidge ha inoltre rivelato di essere stata considerata un'icona del sesso, citando alcuni dei film in cui ha lavorato come American Pie e La rivincita delle bionde, anche se con i suoi ultimi lavori i fan abituali sono cambiati, portandola a un successo del tutto nuovo.