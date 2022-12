Jennifer Coolidge: l'esilarante imitazione del SNL e la risposta della star di White Lotus

Nell'ultimo episodio del Saturday Night Live è andata in onda un'esilarante imitazione di Jennifer Coolidge, attualmente protagonista di White Lotus. Adesso l'attrice ha deciso di rispondere sui social.

L'imitazione è stata abbondantemente apprezzata dall'attrice, la quale ha prontamente risposto al lavoro di Chloe Fineman con un post sul suo profilo Instagram personale.

"Oh! Un enorme grazie al Saturday Night Live!! E all'eccezionalmente brillante imitatrice @ChloeIsCrazy con la sua esilarante imitazione!!", leggiamo nel post di Jennifer Coolidge, "Inoltre, congratulazioni anche ai nuovi membri del cast!! So quanto sia difficile entrare in quello show, ho provato a farmi il culo per esserci anche io, ma voi ce l'avete fatta sul serio!! Che impresa! Buone vacanze a tutti voi!!".

Non potevamo che aspettarci una reazione del genere da Jennifer Coolidge, specialmente davanti al talento della sua imitatrice in grado di catturare alla perfezione l'immagine che il grande pubblico ha di lei da sempre, scherzandoci su.