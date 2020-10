Jennifer Aniston: "Votare per Kanye West presidente non è divertente"

Jennifer Aniston ha espresso pubblicamente il suo sostegno al candidato democratico Joe Biden bocciando l'ipotesi di votare per Kanye West ritenuta "non divertente" dall'attrice.

Occhiali da sole, mascherina, sciarpa e tuta di ciniglia celeste, Jennifer Aniston ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae intenta a inserire la cartolina di voto per le presidenziali in uno degli appositi contenitori sito in San Vicente Boulevard, West Hollywood.

L'attrice ha invitato i suoi 35,7 milioni di follower su Instagram a votare supportando i candidati democratici Joe Biden e Kamala Harris, come spiega nel post:

"Ho votato e l'ho fatto subito. Ho votato per loro perché ora come ora il paese è più diviso che mai. Oggi una manciata di uomini possono decidere cosa le donne possano e non possano fare con i loro corpi. Il nostro attuale presidente ha deciso che il razzismo non è un problema. Ha pubblicamente ignorato la scienza... troppe persone sono morte."

Jennifer Aniston: "Ecco perché due anni fa ho pensato al ritiro dalle scene"

L'attrice ha proseguito: "Vi chiedo di pensare a chi sarà più influenzato dal risultato di queste elezioni se riconfermiamo l'esistenze... le vostre figlie, la comunità LGBTQ+ community, i nostri fratelli e sorelle neri, gli anziani con problemi di salute e i vostri figli e nipoti (che avranno il compito di salvare il pianeta dalla distruzione che la nostra leadership nega). Non si tratta di un candidato, ma del futuro del nostro paese. Votate per pari diritti umani, per l'amore e per la decenza".

Jennifer Aniston si è inoltre soffermata sulla candidatura alla presidenza del rapper Kanye West in un post-scriptum: "Non è divertente votare per Kanye. Non so che altro dirvi. Per favore, siate responsabili."