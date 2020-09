Jennifer Aniston: "Ecco perché due anni fa ho pensato al ritiro dalle scene"

Due anni fa Jennifer Aniston ha pensato al ritiro dalle scene e quindi di smettere con la recitazione, come confessato dalla stessa attrice americana durante il podcast Smartless. L'interprete di Friends ha spiegato che tutto è accaduto perché un progetto da poco concluso le aveva "risucchiato la vita".

Una bella immagine di Jennifer Aniston in Vizi di famiglia - Rumor Has It

Ricordiamo che la carriera dell'attrice è decollata nella prima metà degli anni '90, quando ha iniziato ad interpretare il personaggio di Rachel nella celebre sitcom Friends, esperienza che l'ha vista protagonista per dieci anni. Durante un intervento nel podcast Smartless, la star di Murder Mystery ha ricordato quel punto della sua carriera in cui ha quasi scelto di non recitare più.

Parlando con Jason Bateman, Sean Hayes e Will Arnett, Aniston ha detto: "Ammetto che quello che mi è passato per la testa negli ultimi due anni non aveva mai fatto parte dei miei pensieri prima. Tutto è successo dopo un lavoro che avevo completato ed in quel momento ho pensato 'Cavolo, è stato davvero... come se mi avesse risucchiato la vita". L'attrice non ha specificato quale fosse il progetto in questione ma ha confermato che tutto ciò è accaduto prima di firmare per The Morning Show e che si trattava di un lavoro che non era stato ben preparato. "Dici sempre 'Non lo farò mai più. Mai più! Non tornerò mai a fare una cosa del genere'" ha quindi aggiunto Jennifer Aniston che ha anche spiegato come, in alternativa alla professione di attrice, le piacerebbe fare l'interior designer: "Amo quel lavoro, sarebbe davvero il mio posto felice!".

In The Morning Show, Jennifer Aniston interpreta Alex Levy, conduttrice del programma mattutino che presta il nome alla serie tv. Quando il suo storico collega Mitch Kessler (Steve Carell) viene travolto da una serie di accuse di molestie e quindi licenziato ed isolato da tutto e da tutti, ogni certezza di Alex crolla e la donna dovrà reinventare se stessa per non crollare a livello professionale e personale.