Jennifer Aniston si apre a proposito dell'ultimo episodio dello show di Ellen DeGeneres

Ellen DeGeneres ha deciso di mettere fine al suo amatissimo show dopo 19 stagioni e durante un'intervista recente Jennifer Aniston, che ha avuto un ruolo particolarmente importante nell'ultimo episodio, si è aperta a proposito delle emozioni che ha provato.

La Aniston, che è stata la prima persona ad essere intervistata da Ellen nel 2003, ha aiutato la sua amica a chiudere il cerchio prendendo parte alla puntata finale e affrontando, più che comprensibilmente, delle emozioni piuttosto forti durante le riprese dell'ultimo episodio.

La prima apparizione di Jennifer al The Ellen DeGeneres Show è arrivata l'anno prima della fine di Friends e, a questo proposito, quando Ellen ha chiesto all'attrice di darle un consiglio su come affrontare la fine di un capitolo così importante della sua vita, la star ha risposto con umorismo dicendo che dopo la serie ha divorziato ed è andata in terapia.

L'ex di Brad Pitt, durante un'intervista della rivista People, ha dichiarato: "Era tutto così stranamente triste. Avevo preso parte allo show all'inizio di quest'anno e mmi ero emozionata molto già allora, quindi ho pensato, 'Non posso apparire durante le riprese dell'ultimo episodio. Non credo di potercela fare."

"Al fine di non piangere abbiamo deciso di vederci in anticipo, prima delle riprese, in modo da poter tirare fuori tutte quelle emozioni. Non sembrava l'ultimo episodio. Era bizzarro. ... Non riesco ancora a credere che sia tutto finito. Era un punto di riferimento. Anche se il mondo era lì prima di Ellen e ci sarà anche dopo, lei era una tale fonte di intrattenimento, amore, gioia e risate per le persone. È triste", ha concluso Jennifer Aniston.