Jennifer Aniston svela: "I membri della mia famiglia mi chiedevano se stessi per sposarmi o avere figli"

Jennifer Aniston ha svelato le conseguenze negative della fama, spiegando che è andata in terapia e i membri della sua famiglia le chiedevano continuamente se stesse per sposarsi o avere figli.

Jennifer Aniston ha svelato di essere stata costretta ad andare in terapia in parte a causa dell'eccessiva attenzione dei media sul suo matrimonio e sui continui gossip riguardanti una possibile gravidanza, situazione che è stata alimentata anche dai membri della sua famiglia.

La star di Friends ha parlato di quanto accaduto in occasione di un'intervista rilasciata a People in cui ripercorre la sua carriera e la sua esperienza personale.

The Morning Show: un'immagine di Jennifer Aniston

Tra le pagine del magazine Jennifer Aniston ricorda: "Alle volte non puoi evitare che i membri della famiglia o le persone ti mandino delle cose chiedendo 'Che cos'è questa notizia? Stai per avere un figlio? Stai per sposarti?'".

L'attrice, attualmente impegnata nelle riprese della seconda stagione di The Morning Show, ha aggiunto: "Pensi 'Santo cielo, quando e quanti anni anni dovranno passare prima che ignorino queste sciocchezze?".

Aniston ha ammesso: "Sono andata molto in terapia. Semplicemente per essere una figura pubblica ci sono molte cose fantastiche legate alla situazione, ma anche molte cose negative perché siamo solo degli esseri umani e finiamo per andare in giro come se avessimo un bersaglio sulla testa".

Jennifer, che non ha mai avuto figli, ha spiegato a People che vorrebbe essere ricordata per il suo grade cuore e per il fatto che sia una grandiosa amica.

L'attrice è ora molto felice e riesce ad apprezzare dettagli meravigliosi della vita come poter osservare ogni sera il tramonto, apprezzando tutto quello che accade nella sua vita, e trovando il tempo per meditare ogni giorno, scrivendo e facendo yoga. Jennifer Aniston ha sottolineato: "E credo nell'umanità anche se c'è molto che potrebbe scoraggiarci a farlo".