Jennifer Aniston teme che Matthew Perry possa svelare i dettagli del suo divorzio con Brad Pitt?

Matthew Perry, che ha lavorato per anni al fianco di Jennifer Aniston sul set di Friends, sta pubblicando un memoir e l'attrice teme che il libro possa contenere dei segreti su di lei e dei dettagli relativi al suo divorzio con Brad Pitt. La star ha sempre detto di voler dimenticare il suo matrimonio hollywoodiano con Brad e teme che la sua quiete potrebbe essere compromessa se dal libro di Matthew dovessero emergere delle nuove rivelazioni.

Tutto può accadere a Broadway: un'immagine di Jennifer Aniston

Una fonte anonima, secondo quanto riferito dalla rivista Closer, ha rivelato che l'attrice di Friends "è ansiosa e che, in tutta onestà, ha le sue buone ragioni per esserlo, considerando quante cose sa Matthew a proposito della sua vita personale e del suo famigerato divorzio."

"Perry non ha mai detto che il libro conterrà dettagli privati ​​relativi alle vite delle sue co-star", ha continuato la fonte, "ma Jennifer Aniston sa che Matthew vuole che il libro diventi un bestseller e, al fine che sia così, l'attore dovrà svelare quanti più segreti succosi possibili."

Steven Weber, Matthew Perry e Amanda Peet in 'Studio 60'

All'inizio di questo mese, Matthew Perry ha confermato ai suoi milioni di fan che il suo libro di memorie arriverà sugli scaffali dei negozi questo novembre: "È stato scritto così tanto su di me in passato. Penso che sia giunto il momento che la gente senta la mia versione dei fatti. Gli alti erano alti, i bassi erano bassi. Ma ho vissuto per raccontare la storia, anche se a volte sembrava che non l'avrei fatto. Ed è tutto qui. Mi scuso, non è un libro animato".