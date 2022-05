Jennifer Aniston ricorda la rottura con Brad Pitt: "Ho divorziato e sono entrata in terapia"

Jennifer Aniston ha ironizzato sul suo divorzio da Brad Pitt, rivelando comunque che la separazione dal suo ex marito l'ha portata ad affrontare un percorso di terapia, finché non è scattata in lei la voglia di dare inizio ad un nuovo capitolo della propria vita.

Jennifer Aniston è intervenuta nell'ultimo episodio del The Ellen DeGeneres Show, storica trasmissione del piccolo schermo statunitense che proprio questa settimana ha chiuso i battenti dopo ben 19 stagioni. L'attrice è stata anche la prima ospite dello spettacolo, quando era cioè all'apice della propria fama grazie a Friends, quindi la sua recente presenza nello show diurno ha rappresentato una vera e propria chiusura del cerchio. Più o meno quello che è avvenuto all'epoca del suo chiacchieratissimo divorzio da Brad Pitt. L'attrice ormai ne parla con ironia ma di fronte ad Ellen DeGeneres ha ricordato le difficoltà affrontate in quel periodo.

Quando la conduttrice americana ha chiesto alla star di The Morning Show come si sentiva riguardo alla conclusione di Friends, iconica sitcom giunta al termine nel 2004, Jennifer ha detto: "In quel periodo ho divorziato e sono entrata in terapia. E poi ho fatto un film intitolato Break-Up". Il riferimento è al film che si intitola proprio "la rottura" e che è arrivato in Italia con il titolo Ti odio, ti lascio, ti..., diretto da Peyton Reed. Aniston ha quindi aggiunto: "Mi sono solo avvicinata alla fine. Poi ero tipo, 'Sapete una cosa, ragazzi? Facciamo di questo un capitolo completamente nuovo. Finiamo tutto e poi ricominciamo da capo'. Ed ha funzionato alla grande!".

Ricordiamo che Jennifer Aniston e Brad Pitt sono stati sposati dal 2000 al 2005, dopo essersi frequentati a partire dal 1998. La coppia ha annunciato la separazione in una dichiarazione congiunta rilasciata prima del finale di Friends nel 2004. "Vorremmo annunciare che dopo sette anni insieme, abbiamo deciso di separarci. Per coloro che seguono questo genere di cose, vorremmo spiegare che la nostra separazione non è il risultato di nessuna delle speculazioni riportate dai media scandalistici. Questa decisione è il risultato di molte ponderate considerazioni. Rimaniamo felicemente amici impegnati e premurosi con grande amore e ammirazione l'uno per l'altro. Chiediamo in anticipo la vostra gentilezza e sensibilità nei prossimi mesi", si leggeva nella dichiarazione. In effetti, a distanza di anni i due sono rimasti amici. Nel 2021, un insider ha detto ad Entertainment Tonight: "Brad e Jen sono ancora amici. Parlano ed hanno un rapporto amichevole e cordiale". Tuttavia, la stessa fonte ha confermato che "non stanno tornando insieme, ma nutrono molto rispetto reciproco".