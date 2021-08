Jennifer Aniston sulla psicoterapia e Britney Spears: "I media ti rovinano la sanità mentale"

Jennifer Aniston ha parlato della terapia che ha seguito per imparare a gestire l'ansia ed ha puntato il dito contro i media che, soprattutto nel caso di giovani star come Britney Spears, rischiano di rovinare la sanità mentale dei personaggi famosi.

In una nuova intervista rilasciata a InStyle, Jennifer Aniston è tornata a parlare del suo lavoro e di tutto ciò che ne deriva, qualcosa che ha detto che la quarantena l'ha aiutata ad affrontare. "C'era così tanto bene e così tanto orrore tutto in una volta. Per me, il bello era una grande decompressione. Era importante per coloro che erano disposti a lasciare che avvenisse un reset per rallentare, prendere tutto, rivalutarlo e scavare. Ripulirsi letteralmente dalla merda di cui non abbiamo bisogno".

Mentre era bloccata a casa e lontana dal caos del lavoro o dall'attenzione pubblica, Aniston ha spiegato che era in grado di concentrarsi sulla sua salute mentale. Soprattutto, ha lavorato per eliminare le cose che l'hanno sempre influenzata negativamente. "Il mio livello di ansia è diminuito eliminando ciò che non era necessario nella mia vita e che invece prima pensavo fosse necessario", ha detto l'attrice, specificando: "Anche il rendersi conto che non si può piacere a tutti".

Tuttavia, dopo essere tornata sul set della serie The Morning Show ed aver girato la reunion di Friends, Aniston ha dovuto prepararsi a riaffrontare alcuni di questi fattori di stress. In particolare, i media. "È la promozione che crea un po' di stress in me. C'è solo un secondo di ciò che stai promuovendo e poi il resto è merda di cui in qualche modo sei costretto a parlare. C'è un grande appetito per quello e, ascolta, lo capisco. Ma se non lo dai, allora se lo inventano", ha spiegato Aniston delle conferenze stampa e dei red carpet, aggiungendo: "Il modo in cui i media presentano le persone che fanno parte di questo settore, come se fossimo sempre in giro per il mondo o sulle spiagge a divertirci. Ma ci sono molte altre cose meno ovvie che ne fanno parte".

L'attrice americana ha quindi parlato del trattamento crudele che i media hanno riservato a determinate star, come Britney Spears: "Si stavano nutrendo di ragazzi giovani e impressionabili. La metà di questi bambini ha iniziato a frequentare il Mickey Mouse Club. Ho avuto la fortuna di essere cresciuta con una madre molto severa. La priorità non era diventare una persona famosa. Penso che il gruppo di ragazzi come Britney Spears, da adolescenti, non avesse alcun tipo di aiuto nel capire chi fossero. Sono stati definiti solo da questa fonte esterna. I media ne hanno approfittato, hanno capitalizzato su di loro e alla fine è costato loro la sanità mentale. È così straziante".

Aniston ha infine spiegato che è riuscita a mantenere la propria sanità mentale godendo del forte supporto di persone al di fuori dello show business dopo essersi trasferita a Los Angeles. E mentre queste persone l'hanno aiutata a rimanere con i piedi per terra, ha anche fatto affidamento su professionisti. "La terapia mi ha permesso di rimanere ottimista e aperta al mondo di Hollywood. Ho fatto una meravigliosa quantità di tentativi per riuscirci. Inoltre, ho ricevuto esempi di ciò che non voglio diventare ed ho visto le persone che amo perdersi e perdere la bussola".