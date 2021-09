Jennifer Aniston non parteciperà agli Emmy 2021 per la "sua sicurezza personale"

Durante una puntata del Jimmy Kimmel Live, Jennifer Aniston ha rivelato che domenica non parteciperà agli Emmy 2021, citando la sua sicurezza personale come motivo principale della sua decisione, mentre la pandemia continua e la variante Delta si diffonde sempre di più.

Jennifer Aniston al photocall di Giffoni

La Aniston, 52 anni, ha deciso di non correre alcun rischio quando si tratta del COVID-19 e della variante Delta, che è due volte più contagiosa e ha il doppio delle probabilità di causare ricoveri, secondo un nuovo studio britannico.

L'attrice, intervistata da Kimmel il 13 settembre, ha ammesso che sebbene sia stata nominata per un Emmy Award quest'anno, non parteciperà alla cerimonia per motivi di sicurezza: "No, non ci andrò." Jennifer ha poi spiegato a Jimmy che è rimasta a casa spesso da quando è scoppiata la pandemia all'inizio del 2020 ed è uscita quasi esclusivamente per girare la seconda stagione del suo show.

Sebbene Jennifer abbia deciso di non partecipare alla cerimonia degli Emmy di quest'anno, la TV Academy ha deciso di prendere precauzioni di sicurezza per tutti coloro che decideranno di prendere parte alla cerimonia: tra le eventuali precauzioni menzionate finora c'è la limitazione dello spettacolo a circa 600 ospiti, lo svolgimento dell'evento in una tenda all'aperto nel centro di Los Angeles e la richiesta di una prova di vaccinazione e di un risultato del test COVID-19 negativo per ciascuno dei presenti.