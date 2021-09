Jennifer Aniston in lacrime per la fine dello show di Ellen DeGeneres: "Non dovevo piangere già dall'inizio"

Jennifer Aniston è la prima ospite dell'ultima stagione dell'Ellen DeGeneres Show, e l'occasione si è rivelata più intensa del previsto per l'attrice.

Come ha iniziato, così finirà. Jennifer Aniston è la prima ospite dell'ultima stagione del talk show di Ellen DeGeneres, e a giudicare dalla clip condivisa su Instagram, sarà un momento davvero carico di emozioni per le due. E Jennifer le mostrerà fin dalla sua entrata in scena.

L'attrice di Friends e The Morning Show è amica di lunga data della presentatrice, e come ricordano anche nel video, è stata anche la prima celebrità ad essere ospite nel suo programma quando debuttò nell'ormai lontano 2003.

"Il primo ospite che questo show abbia mai avuto sarà qui martedì, e non mi aspettavo che che fosse lei a piangere per prima. Ti voglio bene @jenniferaniston. #EllensFinalSeason".

Per Ellen, che dovrà dire addio al suo programma dopo 18 anni di trasmissioni a causa dello scandalo scaturito dai trattamenti sul set dei propri dipendenti da parte della produzione (e, secondo alcuni ospiti, anche da parte della stessa conduttrice) è sicuramente un momento delicato, ma la prima a scoppiare in lacrime in questa occasione è proprio la Aniston.

"Ma non doveva essere già un momento così carico di emozioni, dannazione. Non ancora!" ha affermato l'attrice mentre si asciugava le lacrime con un fazzoletto "Non è ancora finito [lo show]!".

Aniston procede poi con il ricordare che, oltre a non aver praticamente messo piede fuori casa negli ultimi due anni ("L'ultima volta è stata quando sono venuta in qualità di conduttrice, per sostituire te!"), questa sarebbe la diciannovesima volta che appare nel talk show dell'amica ("Praticamente sono venuta una volta all'anno!").

L'episodio che darà il via all'ultima stagione dell'Ellen DeGeneres Show andrà in onda il prossimo martedì negli Stati Uniti.