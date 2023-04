Jennifer Aniston sull'invecchiare a Hollywood: "Ci saranno sempre persone pronte a criticare"

Jennifer Aniston si è unita al cast di Friends nel 1994 all'età di 25 anni e i fan hanno avuto la fortuna di continuare a vederla sul grande e sul piccolo schermo in numerosi progetti nel corso degli anni, anche dopo la fine dell'iconica sitcom a un decennio di distanza. Sebbene sembri che il tempo non sia passato per l'amata attrice, Jennifer si è recentemente aperta su com'è invecchiare a Hollywood e sul fatto che "ci sono sempre persone pronte a criticare".

The Morning Show: un'immagine di Jennifer Aniston

Quando si tratta di invecchiare, vorremmo essere tutti fortunati come la Aniston che, inspiegabilmente, ha compiuto 54 anni a febbraio 2023. D'altro canto lavorare in un settore così fortemente concentrato sull'aspetto fisico è una preoccupazione per molti performer e la star di Murder Mystery 2 ha affrontato questo aspetto in un'intervista con Glamour:

"Due cose sono inevitabili. La prima, l'invecchiamento. La seconda, ci saranno sempre persone pronte a criticare. Per me è più una questione di come mi prendo cura di me stessa, fisicamente e mentalmente. Possiamo ancora prosperare anche quando siamo invecchiati e questo grazie a tutti i progressi in salute, nutrizione, tecnologia e scienza", ha spiegato Jennifer Aniston.

Murdery Mystery: Jennifer Aniston, Adam Sandler in una scena del film

In passato l'attrice hollywoodiana era stata accusata di nepotismo per le sue dichiarazioni relative alla frenesia del voler diventare famosi per il semplice gusto di esserlo: "Internet ha davvero plasmato una nuova cultura sul diventare famosi. Questa cosa delle persone che diventano famose praticamente per non fare nulla. Voglio dire, Paris Hilton, Monica Lewinsky, tutta quella gente. Mi sento così fortunata ad aver avuto un piccolo assaggio del settore prima che diventasse quello che è oggi. Ora ci sono molti più servizi di streaming: sei famoso da TikTok, sei famoso da YouTube, sei famoso da Instagram."