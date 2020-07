Jennifer Aniston, la foto della sua "sosia" diventa virale sui social

La sosia di Jennifer Aniston fa furore su Internet: la foto di Caitlin è stata pubblicata su Instagram dalla sua parrucchiera e mostra l'incredibile somiglianza della donna alla star di Friends.

Una volta li chiamavamo sosia, oggi grazie ad alcune serie televisive come Orphan Black e The Vampire Diaries, sono conosciuti come doppelganger, anche se la parola, di origine tedesca, si riferirebbe ad una sorta di gemello maligno. Sono decine le star di Hollywood che hanno trovato su internet il loro doppelganger, ora è la volta di Jennifer Aniston. L'ex moglie di Brad Pitt sarà rimasta sorpresa guardando la foto postata da una parrucchiera su Instagram, lo scatto ritrae una donna di nome Caitlin, somigliante in maniera impressionante alla star di Friends.

"Vi posso assicurare che non è Jennifer Aniston", ha scritto l'acconciatrice Stephanie Carrillo, lo scatto che è diventato virale su Internet, mostra l'incredibile somiglianza di Caitlin a Jennifer, non solo nel taglio di capelli, ma anche nel viso e nel colore degli occhi. Chissà cosa avrà pensato la Aniston vedendo la foto, magari imitando Johnny Stecchino avrà detto: "non mi somiglia per niente".