Jennifer Aniston: la foto senza veli va all'asta contro il Coronavirus

Una foto senza veli di Jennifer Aniston sarà messa all'asta per raccogliere fondi contro il Coronavirus. Il suo è uno dei 25 scatti di altrettante star che il fotografo Mark Selinger venderà per raccogliere fondi per l'emergenza sanitaria mondiale.

Venticinque anni fa Jennifer Aniston posò nuda per la copertina di US Magazine, mai avrebbe pensato che molti anni dopo il fotografo Mark Selinger avrebbe messo all'asta quello scatto, naturalmente con il suo pieno consenso. "Il mio caro amico Mark Selinger ha collaborato con associazioni benefiche per mettere all'asta 25 dei suoi ritratti incluso il mio per l'emergenza Covid -19 - ha scritto l'attrice in un post su Instagram - Il 100% dei proventi delle vendite di questo ritratto andrà a @NAFClinics, un'organizzazione che fornisce test gratuiti per il coronavirus e assistenza sanitaria a livello nazionale per i meno abbienti. Grazie ancora a Mark per avermi permesso di far parte di questo progetto".

All'epoca dello scatto Jennifer Aniston era impegnata nelle riprese della seconda stagione della serie televisiva Friends. La fotografia in bianco e nero divenne la copertina di US Magazine del febbraio del 1996: la Aniston appare con le gambe incrociate ed il seno coperto dal ginocchio, ben visibile il suo imitatissimo taglio di capelli.

Mark Selinger ha messo in vendita le foto di altre ventiquattro star tra cui quelle di Leonardo Di Caprio, Snoop Dogg e Billie Eilish.