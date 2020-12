Jennifer Aniston, la foto su Instagram è sexy: "Che specchio fortunato"

Jennifer Aniston è una delle attrici più sexy sul volto della Terra. Sul suo profilo Instagram, la protagonista di Friends ha postato una foto che non lascia spazio alcuno all'immaginazione. Un dilemma turba la nostra quotidianità: in che modo la fidanzatina d'America riesce a mantenere intatta la sua estrema bellezza? Oltre ad aver legato il suo nome allo show andato in onda tra il 1994 e il 2004, Jennifer Aniston è nota anche per aver interpretato Una settimana da Dio, ...e alla fine arriva Polly, Io & Marley, La verità è che non gli piaci abbastanza e Murder Mystery.

Attraverso il suo profilo Instagram, Jennifer Aniston si sta preparando a dare l'addio al 2020 e ad accogliere il 2021 in grande stile. La foto condivisa sui social la ritrae intenta a baciare il suo riflesso allo specchio in una posa sexy in grado di stuzzicare tutti i suoi fan.

Oltre ad aver pubblicato la foto, la Aniston ha anche scritto: "Che anno! Ricordate di amarvi e volervi sempre bene! Tenete duro!". Probabilmente, il segreto del successo e dell'eterna bellezza dell'attrice risiede proprio nella sua resilienza e nella capacità di rialzarsi dopo ogni sconfitta subita. Ovviamente, come riportato da She Knows, il post ha attirato numerosi commenti. Poppy Delevingne, Nina Dobrev ed Olivia Wilde hanno dato il loro supporto a Jennifer Aniston con commenti ed emoticon. Il premio per il commento più divertente, però, va a Derek Blasberg, che ha scritto: "Lo specchio più fortunato di Los Angeles!".