Jennifer Aniston sui figli: "Non sapete minimamente per quali motivi non ne ho!"

Nel corso di una lunga intervista con The Hollywood Reporter, Jennifer Aniston ha parlato della sua carriera e del rapporto tra i media e la sua mancata genitorialità.

A proposito della curiosità "malata" che anima qualsiasi persona e i media, Jennifer Aniston ha dichiarato: "Penso che questa tendenza caratterizzi il comportamento dei media e di ogni persona oggigiorno. In fin dei conti, la curiosità è alla base di tutti i social network. Non leggo i tabloid ma immagino che si pongano ancora quesiti sulla mia mancata genitorialità".

La protagonista di Friends ha proseguito: "Adesso la gente legge meno i tabloid e trascorre più tempo connessa ai social network. In un certo senso, è come se i media avessero consegnato una spada a qualsiasi idiota seduto dietro uno schermo e lo avessero legittimato a scrivere affermazioni da troll e da bullo. Non so per quale motivo la società sia così crudele!".

Soffermandosi sul rapporto tra il modo in cui viene raccontata dai media e la sua mancata genitorialità, Jennifer Aniston ha rivelato di aver trascorso momenti davvero difficili da affrontare. L'attrice ha detto: "L'ho presa sul personale. Tutti a scrivere perché io abbia scelto la carriera sulla genitorialità... Ma non sapete nulla della mia salute o della mia condizione medica. Non sapete se io possa avere figli o meno... Quindi, a cosa serve giudicare sempre tutto?!".

Jennifer Aniston ha anche commentato il doppio standard con cui la società giudica una donna. Qualsiasi figura femminile deve essere sposata e madre di figli per essere ben giudicata all'interno di una società nella vulgata comune. L'attrice ha detto: "Gli uomini possono sposarsi quante volte vogliono con donne di qualsiasi età e la fanno sempre franca. Per le donne vale la stessa cosa? Non penso proprio!".

Per comprendere meglio le sue dichiarazioni, è importante richiamare alla memoria tutte le volte che i tabloid hanno parlato della sua presunta o mancata genitorialità nel corso della sua carriera. Dopo aver divorziato da Brad Pitt nel 2005, i media accusarono Jennifer Aniston di aver portato l'attore alla separazione a causa del suo rifiuto di avere figli. In quel periodo, la narrazione costruì la figura di un Brad Pitt desideroso di diventare papà e di una Jennifer Aniston esageratamente concentrata sulla sua carriera.

Nel corso di un'intervista con Vanity Fair, Jennifer Aniston si è definita "profondamente infastidita" da tutte quelle chiacchiere sulla sua relazione con Brad Pitt e sulle ragioni alla base del divorzio. L'attrice ha dichiarato: "Un uomo può divorziare tutte le volte che vuole e nessuno baderà a questo aspetto. Io non ho mai dichiarato di non volere figli! Li avrò quando sarà giunto il momento. Perché limitarsi a una sola cosa? Io voglio tutto, figli e carriera. Adoro le donne che riescono a gestire vita privata e professionale".

Nel 2006, inoltre, Jennifer Aniston ha scritto un articolo su HuffPost relativo agli standard culturali distorti attraverso cui viene valutata la vita di una donna. L'attrice dichiarò: "Mi colpisce il modo estremamente limitato in cui giudichiamo una donna. L'enorme quantità di risorse spese in questo momento dalla stampa per cercare semplicemente di scoprire se sono incinta o meno (per la miliardesima volta... Ma chi sta contando!) indica il perpetuarsi di questa nozione secondo cui le donne sarebbero in qualche modo incomplete, fallite o infelici se non sono sposate con figli".

Jennifer Aniston ha concluso: "Siamo complete da sole o con un compagno, con o senza figli. Il corpo è nostro e possiamo farne ciò che vogliamo".