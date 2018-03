Jennifer Aniston e Adam Sandler di nuovo insieme per Murder Mystery

Jennifer Aniston e Adam Sandler saranno i protagonisti del film, prodotto da Netflix, intitolato Murder Mystery.

I due attori reciteranno quindi di nuovo insieme dopo il successo di Mia moglie per finta, che ha incassato 215 milioni di dollari in tutto il mondo

La sceneggiatura è stata firmata da James Vanderbilt, mentre la regia è stata affidata a Kyle Newacheck, co-creatore di Workaholics.

I protagonisti saranno un poliziotto di New York e sua moglie che diventano i principali sospettati nel caso di un omicidio di un anziano miliardario mentre sono in vacanza in Europa.