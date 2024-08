Jenna Ortega via da Twitter dopo le sue foto inopportune da ragazzina fatte con l'IA: "Disgustoso e sbagliato"

Intervistata dal New York Times, Jenna Ortega ha raccontato di aver deciso di abbandonare Twitter dopo aver visto immagini esplicite di se stessa generate dall'intelligenza artificiale quand'era adolescente. In relazione alle foto, l'attrice ha ricevuto messaggi definiti 'assurdi' e 'disgustosi'.

Ortega ne ha parlato nel corso dell'intervista con il celebre giornale, affermando di aver maturato un astio nei confronti della tecnologia legata all'IA, proprio a causa di quanto le è accaduto sulla piattaforma social ora denominata X da Elon Musk.

Via da Twitter

"Odio l'IA. Il punto è che l'IA potrebbe essere usata per cose incredibili. Penso di aver visto qualcosa l'altro giorno in cui dicevano che l'intelligenza artificiale era in grado di rilevare il cancro al seno quattro anni prima che progredisca. È meraviglioso. Manteniamoci su questo livello. Mi è piaciuto avere 14 anni e creare un account Twitter perché dovevo farlo e vedere contenuti sporchi e modificati di me quand'ero bambina? No. È terrificante. È perverso È sbagliato" ha spiegato Ortega.

Jenna Ortega in una sequenza di Beetlejuice Beetlejuice

La star di Mercoledì ha ricordato di essere stata molestata online da un uomo che ha inviato una foto non richiesta dei propri genitali all'attrice, all'epoca dodicenne:"Quello era solo l'inizio di ciò che sarebbe successo in seguito".

"Avevo quell'account Twitter e mi fu detto che dovevo farlo, che dovevo costruire la mia immagine. L'ho eliminato circa due o tre anni fa a causa dell'ondata di immagini e foto assurde ricevute dopo l'uscita dello show [Mercoledì] e dato che mi trovavo già in uno stato di confusione l'ho cancellato. Era disgustoso e mi faceva sentire male, a disagio. Ecco perché l'ho eliminato, perché non potevo dire nulla senza vedere cose del genere. Un giorno mi sono semplicemente svegliata e ho pensato che non ne avevo più bisogno. Così l'ho lasciato andare".

Nonostante le molestie e le attenzioni non richieste, Jenna Ortega ha confessato di essere felice per la costruzione e l'evoluzione della propria carriera e della propria esperienza in campo cinematografico.