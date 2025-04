Jenna Ortega e The Weeknd hanno un rapporto complicato nel nuovo trailer di Hurry Up Tomorrow

A maggio arriverà nei cinema americani il film Hurry Up Tomorrow, con star Jenna Ortega e The Weeknd, ecco il nuovo trailer.

Jenna Ortega e The Weeknd sono i protagonisti del film Hurry Up Tomorrow, in arrivo nei cinema americani il 16 maggio, e il nuovo trailer regala alcune anticipazioni sul progetto.

Nel video condiviso da Lionsgate si vede inoltre il cantante mentre si esibisce interpretando alcuni brani musicali.

Il nuovo trailer del film

Il film Hurry Up Tomorrow è stato scritto e diretto da Trey Edward Shults e sul grande schermo The Weeknd, ovvero Abel Tesfaye, interpreterà un cantante. Una giovane, ruolo affidato a Jenna Ortega, ha una relazione con lui e affronta vari problemi. I due personaggi sembra avranno una relazione complicata dalle conseguenze drammatiche.

Shults, durante il panel di Lionsgate che si è svolto al CinemaCon, ha spiegato che Abel è per lui come un membro della sua famiglia ed è stato davvero facile collaborare con lui.

Le due star del progetto hanno poi anticipato che la visione sarà un'esperienza davvero unica per gli spettatori.

Ecco il nuovo trailer:

Nel cast del thriller, che secondo alcune indiscrezioni e come confermato dal nuovo trailer avrà dei punti in comune con Misery non deve morire, ci sono inoltre Barry Keoghan, Gabby Barrett e Charli D'Amelio.

Un'esperienza importante

Tesfaye, in precedenza, aveva dichiarato che realizzare il film è stata un'esperienza 'introspettiva e catartica': "Dalla scrittura della sceneggiatura alla produzione e poi affrontando la post-produzione, mi sono reso conto di quanto questa forma d'arte possa essere catalizzatrice di conversazioni sulle nostre emozioni, sulla salute mentale e sulle vulnerabilità".

Il cantante ha già recitato in Uncut Gems e nella controversa serie The Idol, con star anche Lily-Rose Depp, che è stata al centro di numerose critiche per la rappresentazione del mondo della musica e per il personaggio principale femminile. Sam Levinson, che ha co-creato lo show insieme a The Weeknd, aveva difeso il progetto. Le pessime recensioni e l'accoglienza negativa hanno avuto un impatto emotivo molto forte sull'artista che avrebbe affrontato un 'esaurimento nervoso' diventato fonte di ispirazione per l'album e per Hurry Up Tomorrow.