Jenna Ortega, The Weeknd e Barry Keoghan nelle prime immagini di Hurry Up Tomorrow

Sono state diffuse le prime foto di Hurry Up Tomorrow, il nuovo film su The Weeknd con protagonisti il cantante, Jenna Ortega e Barry Keoghan.

Sono state svelate le prime immagini di Hurry Up Tomorrow, il prossimo film di The Weeknd ispirato al suo sesto album in studio. Le foto ritraggono Jenna Ortega, la giovane stella di Hollywood nota per il suo ruolo da protagonista in Mercoledì di Tim Burton, e Barry Keoghan, protagonista dello scandalo Saltburn.

Abel Tesfaye, conosciuto anche come The Weeknd, è il protagonista e sceneggiatore del thriller psicologico, nel quale interpreta se stesso. Il film è diretto e co-scritto da Trey Edwards Shults (It Comes at Night) e arriverà nelle sale americane il 16 maggio 2025.

Oltre a The Weeknd, che ha già debuttato come attore in The Idol, anche il regista Shults e il co-creatore della serie The Idol Reza Fahim sono tra gli sceneggiatori del film. La produzione è affidata a Lionsgate.

Di cosa parla Hurry Up Tomorrow?

Attualmente, non sono stati rivelati molti dettagli sulla trama di Hurry Up Tomorrow. Tuttavia, in un'intervista a Entertainment Weekly, il regista Shults ha descritto il film come la storia di un artista "sull'orlo di un crollo mentale".

????First look from "Hurry Up Tomorrow" movie! pic.twitter.com/Pr8T7ScI7z — The Weeknd News (@NewsWeeknd) February 3, 2025

"Incontra una donna e insieme intraprendono un'odissea. È un mix tra thriller psicologico e dramma. Onestamente, mi sembra di non aver mai visto un film simile", ha dichiarato Shults.

The Weeknd ha aggiunto: "Questa esperienza è stata davvero introspettiva e catartica per me. Dalla scrittura alla produzione e alla post-produzione, mi sono reso conto di quanto questa forma d'arte possa essere un catalizzatore per conversazioni sulle nostre emozioni, sulla salute mentale e sulle nostre vulnerabilità".

Tra i precedenti crediti cinematografici di The Weeknd c'è Uncut Gems, mentre Jenna Ortega è nota per i suoi ruoli da protagonista in Beetlejuice Beetlejuice, La vita dopo - The Fallout, X, il franchise di Scream, The Babysitter: Killer Queen e Yes Day.

Barry Keoghan ha recitato in Il sacrificio del cervo sacro, Gli spiriti dell'isola, Sir Gawain e il Cavaliere Verde, L'ombra della violenza, Dunkirk e American Animals.