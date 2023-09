Jenna Ortega: 'Quando vado a trovare i miei mi fanno ancora lavare i piatti'

Jenna Ortega, la star di Mercoledì (Wednesday), parla di come i suoi genitori la sostengono nella sua carriera, e di come allo stesso tempo la tengono con i piedi per terra.

Jenna Ortega pulisce ancora i piatti a casa dei suoi genitori nonostante abbia accumulato una fortuna di 300.000 dollari a soli 20 anni grazie alla fama ottenuta con la serie targata Netflix Mercoledì (Wednesday), di cui Tim Burton ha diretto i primi episodi. L'attrice, che al momento è molto popolare ad Hollywood, ha regalato al pubblico ottime interpretazioni durante la sua carriera come quella di Ellie Alves nella serie televisiva You e recentemente quella di Tara Carpenter in Scream VI. Inoltre, Mercoledì ha superato Stranger Things nella classica delle serie più popolari su Netflix, raggiungendo fama globale. Nonostante questo però, l'attrice mantiene i piedi per terra, soprattutto grazie alla sua famiglia, come racconta in una recente intervista a People.

Durante l'intervista Ortega ha parlato dei suoi genitori e di come l'abbiano sempre supportata ad inseguire i suoi sogni. "Mi piace tornare a casa nella Coachella Valley [dopo le riprese] e vedere la mia famiglia e i miei amici che sono stati con me fin dal primo giorno. È bello averli sempre al mio fianco", ha detto la star di Mercoledì. L'attrice ha inoltre aggiunto che, nonostante la fama ottenuta, i suoi genitori le fanno ancora fare le faccende domestiche: "Torno a casa dal set e non dimenticano di dirmi che ci sono dei piatti nel lavandino che mi aspettano. Mi tengono i piedi per terra".

Ortega ha continuato esprimendo gratitudine nei confronti dei suoi genitori, che reputa eccezionali: "Penso che sia difficile per loro vedermi sempre meno. Sono ancora giovane, viaggio molto, si preoccupano per la mia sicurezza più di ogni altra cosa, ma vogliono anche che io sia brava. Sono molto, molto fortunata. Ho dei genitori fantastici. Vogliono solo che io sia al sicuro e felice", ha concluso l'attrice.

Jenna Ortega e la fama sin da piccola

Sebbene l'attrice sia grata di avere dei genitori molto presenti, non ha nascosto di essersi sentita piuttosto sopraffatta dalla fama ricevuta in giovane età, per la quale è stata sottoposta a molta pressione e che l'ha costretta a crescere più in fretta: "Ho avuto a che fare con molte pressioni dovute ai social media. Ho scoperto che il mondo del cinema è pieno di persone false ed è folle. Sento di essere cresciuta in fretta". Nonostante le difficoltà però, Ortega è determinata a rimanere all'interno del mondo del cinema: "È bello perché ora capisco molto del mondo del cinema. Il regista sul set mi dice: 'Jenna, tu ci ruberai il lavoro', che è il mio obiettivo! Spero di diventare regista un giorno".