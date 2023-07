Death of a Unicorn, il film con Jenna Ortega in lavorazione nonostante lo sciopero

La scorsa settimana è iniziato lo sciopero degli attori a Hollywood. I membri del SAG-AFTRA hanno deciso di scendere nelle strade e protestare per il mancato accordo con gli studios, proprio come gli sceneggiatori qualche settimana fa. Tuttavia, secondo Variety, a causa di alcune tipologie di contratti diversi film indipendenti possono continuare la produzione, e A24 non rientrerebbe tra gli studi appartenenti ad Alliance of Motion Picture and Television Producers.

Anche Death of a Unicorn proseguirà la produzione nelle prossime settimane. Il nuovo lungometraggio di A24 vedrà tra i protagonisti Paul Rudd e Jenna Ortega, scritto e diretto da Alex Scharfman. Le riprese dovrebbero iniziare a breve in Ungheria.

Al momento non si conoscono molti dettagli sulla trama ma pare che al centro della storia ci siano un padre e una figlia che investono un unicorno sulla strada di ritorno per casa.

Jenna Ortega è diventata famosa per la serie Netflix Mercoledì, diretta da Tim Burton, nel ruolo della giovanissima protagonista, Mercoledì Addams. Ortega ha recitato anche nell'ultimo capitolo cinematografico di Scream, diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillet