Jenna Ortega e Barry Keoghan reciteranno accanto a The Weeknd nel nuovo film di Trey Edward Shults

Trey Edward Shults tornerà alla regia in occasione di un nuovo film che avrà come protagonisti Jenna Ortega, Barry Keoghan e Abel Tesfaye, ovvero The Weeknd.

Jenna Ortega e Barry Keoghan, due delle giovani star emergenti più apprezzate dell'ultimo anno, saranno i protagonisti accanto ad Abel "The Weeknd" Tesfaye di un nuovo film diretto da Trey Edward Shults.

Per ora la produzione non ha ancora svelato il titolo del progetto o i dettagli della trama.

Le riprese del film sono già in corso e Trey Edward Shults ha scritto la sceneggiatura insieme a The Weeknd e Reza Fahim, con cui ha già collaborato in passato nella produzione.

Jenna Ortega, star di Mercoledì e dei nuovi capitoli della saga di Scream, sarà coinvolta anche come produttrice.

Chi è Jenna Ortega, la Mercoledì di Tim Burton

Secondo quanto riporta Deadline, la produzione del film ha avuto il via libera dopo la scelta di Barry Keoghan e della giovane attrice di recitare nel progetto, avendo letto lo script ed essendone rimasti conquistati.

Nella realizzazione del film saranno coinvolti anche Chayse Irvin (Blonde) che sarà direttore della fotografia, OPN, ovveo Daniel Lopatin (Uncut Gems) che sarà compositore delle musiche originali insieme a The Weeknd e produttore del progetto.

Tesfaye ha già recitato in occasione di The Idol, la serie targata HBO che ha co-creato insieme a Sam Levinson.