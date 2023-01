Jeffrey Dean Morgan sarà nella seconda stagione di Invincible?

Jeffrey Dean Morgan, e l'account Twitter di Invincible, hanno annunciato l'entrata nel cast dello show, giunto alla sua seconda stagione, dell'attore volto di Negan in The Walking Dead?

Sembra che Jeffrey Dean Morgan sia pronto per una nuova avventura. L'attore, attraverso i profili social, potrebbe infatti aver annunciato il suo coinvolgimento nella seconda stagione di Invincible.

Come riportato da ComicBookMovie, la star di The Walking Dead e Supernatural Jeffrey Dean Morgan, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un'immagine che lo ritrae con due volumi della serie, accompagnata dalla didascalia: "Leggendo un po'. Grazie a #robertkirkman". L'attore volto di Negan, ha quindi anticipato l'arrivo di un "misterioso ruolo", come doppiatore, nella prossima stagione dell'adattamento animato di Invincible di Prime Video? Questo sembrerebbe l'intento di Morgan, nonostante nulla sia ancora stato ufficializzato.

L'account Twitter dello show ha poi pubblicato la stessa immagine, scrivendo: "Solo un uomo che legge il miglior fumetto di supereroi dell'universo, nient'altro da vedere qui!!!".

A questo punto viene da chiedersi quale personaggio potrebbe interpretare Jeffrey Dean Morgan. Tra le teorie che vagano per il web, quelle più popolari sono Conquest, Space Racer e General Kregg.

Questa la descrizione dello show, la cui seconda stagione non ha ancora una data ufficiale: "Dal creatore di The Walking Dead, Robert Kirkman, e basato sull'omonimo fumetto, Invincible è uno show animato di supereroi per adulti della durata di un'ora che ruota attorno a un diciassettenne Mark Grayson, che è proprio come ogni altro ragazzo della sua età, tranne per il fatto che suo padre è il supereroe più potente del pianeta, Omni-Man. Ma l'eredità del padre potrebbe non essere così eroica come sembra".