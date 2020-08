Jeff Goldblum: "Ho un progetto segreto col regista di Thor: Ragnarok Taika Waititi"

Jeff Goldblum dichiara pubblicamente la sua ammirazione per Taika Waititi svelando di avere un progetto segreto in ballo col cineasta neozelandese.

Jeff Goldblum ha rivelato di avere in cantiere un progetto segreto col regista di Thor: Ragnarok Taika Waititi. La star di Jurassic Park, che a breve rivedremo in Jurassic World: Dominion, si è divertita talmente tanto sul set di Thor: Ragnarok da voler fare il bis.

Thor: Ragnarok - Jeff Goldblum in un'immagine del primo teaser

Dopo aver interpretato l'eccentrica entità cosmica Grandmaster in Thor: Ragnarok, Jeff Goldblum ha dichiarato di voler tornare al più presto a collaborare con Taika Waititi anticipando un nuovo misterioso progetto segreto.

Da quanto sappiamo finora, tra i futuri progetti del regista premio Oscar vi sono alcuni episodi della seconda stagione di The Mandalorian, un nuovo film della saga di Star Wars di cui non si sa niente, e Thor: Love and Thunder, la cui uscita è prevista per il 2022.

"Sono un suo fan! Adoro Taika Waititi, l'ho sempre adorato, anche prima di lavorare con lui e forse faremo ancora qualcosa insieme in futuro" ha confessato Jeff Goldblum a Insider. "Abbiamo parlato di fare qualcosa insieme, ma per il momento deve restare un segreto. Quel che è certo è che per lui farei qualsiasi cosa."