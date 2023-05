Jeff Bridges sulle sue condizioni di salute: 'Il cancro si è ridotto, ora è grande quanto una biglia'

In un recente aggiornamento circa le sue condizioni di salute, Jeff Bridges ha rivelato che le dimensioni del suo linfoma si sono ridotte considerevolmente.

L'attore ha ricordato i primi giorni del 2020, prima che la sua serie The Old Man fosse messa in pausa per la pandemia, e di come stesse "facendo quelle scene di combattimento per il primo episodio" ignaro di "avere un tumore di 20 centimetri per 30 nel mio corpo". Ora, il tumore si è ridotto fino a raggiungere "le dimensioni di una biglia".

Il recupero dal COVID è stato invece molto difficile: "Non avevo un sistema immunitario per combatterlo. La chemioterapia l'aveva azzerato, il che ha reso le cose molto, molto difficili", ha ricordato. "Per me il cancro non è stato nulla in confronto al Covid".

"Non riuscivo a capire come si potesse combattere. Così ho combattuto arrendendomi, il che non significa arrendersi", ha spiegato Bridges. "Quello che sentivo veramente in quel momento era l'amore, che si è amplificato in quel periodo. Non solo dalle persone che mi circondavano, ma anche dall'amore che avevo nel mio cuore per loro. Quindi quello che ho fatto è stato un arrendersi all'amore".

L'attore è impegnato nelle riprese della seconda stagione di The Old Man; in Italia la prima stagione è disponibile su Disney+.