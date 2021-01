Jean-Pierre Bacri è morto a 69 anni, era stato sceneggiatore e star del film Il gusto degli altri

Jean-Pierre Bacri è morto all'età di 69 anni il 18 gennaio 2021: la star del film Il gusto degli altri stava lottando da tempo contro un cancro.

L'attore e sceneggiatore francese, per molti anni, ha avuto una storia d'amore con Agnès Jaoui, con cui aveva collaborato più volte anche a livello professionale firmando film come Parlez-moi de la pluie, vincitore a Cannes nel 2004 nella categoria Miglior Sceneggiatura.

L'artista francese di origine ebraica-algerina, era nato in Algeria il 24 maggio 1951. Jean-Pierre Bacri si è poi trasferito in Francia con la famiglia a 11 anni e negli anni successiv i suoi progetti di diventare insegnante sono stati messi da parte dopo essersi innamorato del teatro e del cinema.

Con Agnès Jaoui ha avuto una storia d'amore durata dagli anni Ottanta fino al 2012, legame sentimentale e artistico che ha portato a creare film di grande successo come Il gusto degli altri che ha conquistato quattro premi César, l'Oscar europeo per la sceneggiatura e il David di Donatello per il miglior film straniero.

Nel lungometraggio, di cui Bacri era ance protagonista, si assiste alla storia di un imprenditore che si innamora di un'attrice, cambiando totalmente e avvicinandosi all'arte.

Jean-Pierre Bacri, la cui ultima interpretazione è avvenuta in occasione della commedia C'est la vie - Prendila come viene, ha lavorato con registi del calibro di Cédric Klapisch, Alain Chabat, Alain Resnais, Claude Berri e Pascal Bonitzer.