Jean-Claude Carrière, morto lo sceneggiatore di Bella di giorno e Il fascino discreto della borghesia

Jean-Claude Carrière, scrittore, attore e regista francese che ha collaborato con Luis Buñuel in Bella di giorno e Il fascino discreto della borghesia, è morto a Parigi l'8 febbraio 2021 all'età di 89 anni. La figlia Kiara Carrière ha specificato che lo scrittore è morto per cause naturali nella sua casa di Parigi.

Oscar 2015: i premi alla carriera consegnati a Hayao Miyazaki, Harry Belafonte, Maureen O'Hara e Jean-Claude Carrière

Nel corso della sua lunga carriera come sceneggiatore, attore e regista, Jean-Claude Carriere ha ricevuto una miriade di premi e riconoscimenti per il suo lavoro a cominciare dall'Oscar per il soggetto del corto Heureux Anniversaire. Nel 1969, The Nail Clippers (La pince à ongles) conquistò il Gran Premio della Giuria a Cannes per il miglior corto. Oltre a numerosi BAFTA e César, Carrière fu onorato con un Oscar alla carriera nel 2014.

Nato nel 1931 in un villaggio nel Sud della Francia, Jean-Claude Carriere pubblicò il suo primo racconto, Lizard nel 1957. Subito dopo, l'incontro col regista Jacques Tati e con Pierre Etaix fu l'inizio di una lunga collaborazione.

Carriere ha collaborato in veste di sceneggiatore in molti dei capolavori di Luis Buñuel, conosciuto nel 1963. Sua è la firma di Bella di giorno, che vede Catherine Deneuve nei panni di una casalinga che passa il tempo prostituendosi, La via lattea, Il fascino discreto della borghesia, Il fantasma della libertà e Quell'oscuro oggetto del desiderio Collaborerà, inoltre, con i registi italiani Marco Ferreri (La cagna) e Gianfranco Mingozzi (L'iniziazione), con i francesi Louis Malle e Jean-Luc Godard, con lo spagnolo Jesús Franco (Miss Muerte e Cartas boca arriba), con il tedesco Volker Schlöndorff e con il polacco Andrzej Wajda (Danton).

La sua ultima fatica, lo scorso anno, il dramma di Philippe Garrel The Salt of Tears.