Javier Bardem: "Sul set di Skyfall per l'emozione ho dimenticato tutte le battute"

Nel cast di Skyfall, il terzo film di James Bond con star Daniel Craig, c'era anche Javier Bardem che ha ora raccontato un momento imbarazzante avvenuto sul set.

L'interprete del villain Raoul Silva ha infatti svelato che l'emozione provata nel trovarsi sul set della saga dell'agente 007 gli ha causato un piccolo contrattempo.

Javier Bardem, intervistato da Vanity Fair, ha spiegato che si è dimenticato tutte le sue battute in una scena di Skyfall in cui Silva viene interrogato da Bond e M, interpretati da Daniel Craig e Judi Dench. L'attore ha ricordato: "C'è stato un momento in cui stavo girando questa scena in una cella e poi dovevo pronunciare le mie battute. Ho dimenticato tutto. Ho detto 'Sam'. 'Cut! Qualche problema, Javier?'. Ho risposto al regista 'Sì, mi sono appena reso conto che sono in un fottuto film di James Bond. Ci sono M e James Bond che mi guardano, sono il villain! Cristo, sono in un film di James Bond'".

La situazione è diventata ancora più strana poco dopo: "Stavamo girando e stavamo di nuovo interpretando la scena e poi il cellulare di Judi Dench inizia a suonare e la suoneria è il tema musicale di James Bond. Era surreale. Ho pensato 'Davvero, quella è la tua suoneria?'. Ed è stato divertente, ma al tempo stesso era una scena drammatica quindi dovevamo concentrarci".