Jason Statham abbandona le riprese di The Man From Toronto

Jason Statham ha abbandonato all'improvviso la lavorazione di The Man From Toronto, commedia action in cui avrebbe diviso lo schermo con Kevin Hart.

Jason Statham ha abbandonato all'improvviso la lavorazione di The Man From Toronto, commedia action in cui avrebbe diviso lo schermo con Kevin Hart. L'addio dell'attore, confermato dalla Sony su Deadline, è arrivato come un fulmine a ciel sereno a poche settimane dal primo ciak; il che comporterà per la produzione la ricerca immediata di un valido sostituto.

The Meg: Jason Statham in una foto del film

Non si conoscono le ragioni precise che hanno portato Jason Statham a lasciare The Man From Toronto, ma secondo il giornale americano all'origine ci sarebbero le differenze di vedute tra l'attore di The Snatch e lo studios. La produzione aveva in mente, infatti, un prodotto per famiglie con elementi d'azione, seguendo la linea tracciata dalle precedenti interpretazioni del suo collega di scena, Kevin Hart; Statham al contrario averebbe voluto che fosse R-rated, con scene di violenza tali da non permettere la visione ai minori, il che avrebbe comportato la perdita di una fetta di pubblico non indifferente. La storia verte su uno scambio di identità tra un killer professionista e un ragazzo newyorkese che si ritrovano loro malgrado a collaborare per via di un pasticcio di Airbnb. L'uscita era prevista per il 20 novembre di quest'anno in occasione del lungo ponte della Festa del Ringraziamento.

Resta ora da vedere come la Sony risolverà la situazione, sicuramente terrà Hart e cercherà chi possa sostituire validamente Statham, anche se le opzioni non sembrano essere poi così tante. Rimane invece confermata la crew tecnica, dalla regia di Patrick Hughes (The Expendables 3) alla sceneggiatura di Robbie Fox, basata su un soggetto a quattro mani con Jason Blumenthal.