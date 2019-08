Jason Momoa zittisce le critiche sul suo fisico con un video mozzafiato

Il mese scorso Jason Momoa è stato criticato per il fisico, a detta degli haters non definito come in passato, dopo esser stato fotografato in piscina. Ora è arrivata la risposta in un video su Twitter.

Nel video la star di Il trono di spade e Aquaman mostra in primo piano i pettorali e gli addominali e si rivolge agli utenti:"Allora, come vi sembrano questi per un dad bod?" Insomma, altro che pancetta! In questi giorni Jason Momoa sta facendo parlare di sé anche per il rifiuto di proseguire la lavorazione di Aquaman 2 come protesta per la decisione di costruire un telescopio da trenta metri alle Hawaii, in cima al vulcano Mauna Kea. La risposta agli haters sulla sua attuale forma fisica è arrivata proprio durante la protesta nei confronti di una costruzione che a suo dire arrecherà gravi danni al territorio.

"How's that for a dad body?" pic.twitter.com/Fgv9fDsJCl — Batman (@Batmancanseeyou) 9 agosto 2019

Nei giorni scorsi l'attore aveva già risposto con molta tranquillità ai critici:"Sono in pace con me stesso, non m'interessa null'altro. Il mio corpo mi piace così com'è e va bene così".

Jason Momoa ha raggiunto popolarità in tutto il mondo grazie al ruolo di Khal Drogo in Il trono di spade e di Arthur Curry/Aquaman nel film targato DC.

