Jason Momoa tra gli uomini dell'anno per GQ Australia: "Ho battuto gli Hemsworth!"

Si è detto "scioccato e sorpreso", Jason Momoa, eletto tra gli uomini dell'anno dall'edizione australiana del magazine GQ. Stiamo per lasciarci alle spalle il 2019, ed è tempo di classifiche e di celebrazioni e stavolta è toccata al prestante attore hawaiano, star di Aquaman.

"Spero che questo riconoscimento sia perché mi sto facendo un culo così per fermare l'utilizzo della plastica monouso e perché ho alzato un polverone per fermare la costruzione di un telescopio sulla nostra montagna sacra in Hawaii" - ha scritto candidamente Jason Momoa su Instagram - "Mi è dispiaciuto di non poter ritirare personalmente il premio, ma era il Ringraziamento ed ero grato di essere a casa con la mia famiglia"

Di seguito potete vedere la bellissima copertina di GQ Australia di dicembre 2019, con un primo piano di Jason Momoa in bianco e nero (foto di Jesse Lizotte) e scritte metalizzate iridescenti.

Altrove, Jason Momoa ha ribadito la soddisfazione per il riconoscimento ricevuto: l'attore, che durante le riprese di Aquaman ha vissuto in Australia ha detto "Neanche tra un milione di anni avrei pensato che sarei stato tra gli uomini dell'anno di GQ. Sono davvero entusiasta di aver battuto gli Hemsworth, perché sapete... me lo merito!" In effetti i biondi fratelli Liam e Chris Hemsworth sono avversari difficili da battere (e poi sono star Marvel, quindi la soddisfazione è maggiore, per un'attore DC come Momoa)

La cover su GQ Australia arriva come una risposta secca a coloro che la scorsa estate avevano criticato Jason Momoa per la sua forma fisica dopo che erano uscite delle foto in cui era in vacanza a Venezia.