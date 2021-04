Jason Momoa, la star di Aquaman (ancora) senza maglietta nel nuovo post di Instagram

Qual è il modo migliore per augurare ai nostri lettori una Buona Pasqua? Difficile da dire, ma un Jason Momoa senza maglietta di certo non può essere il peggiore. Anche se a giudicare dalla sua ultima foto su Instagram, la star di Aquaman non è troppo contenta questa volta.

L'attore ha infatti condiviso un nuovo post sul popolare social, nel quale, come da premesse, lo vediamo ancora una volta senza il capo d'abbigliamento designato a coprire gli addominali. Tuttavia, sembra che oggi l'occasione non sia delle migliori, considerato quanto scritto da Momoa stesso nella caption che accompagna la foto.

"Io e le riprese notturne non andiamo molto d'accordo, ohi ohi. Adesso sento il peso di tutte quelle scene di lotta di quando ero giovane e stupido" afferma infatti l'attore, aggiungendo una serie di hashtag riferiti a precedenti infortuni, a #femorerotto a #doveèfinitalamiaspalla, accompagnati però anche da altri come #lavorodeisogni.

Sembra dunque aver faticato parecchio nelle ultime ore sul set, come riporta anche CinemaBlend, ma siamo certi che nel prossimo capitolo di Aquaman in arrivo nel 2022 lo vedremo più in forma che mai, pronto a conquistare nuovamente le acque dei mari e il cuore del pubblico.