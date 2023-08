Jason Momoa offre il suo sostegno agli abitanti dell'isola di Maui, distrutta da alcuni terribili incendi

Jason Momoa ha condiviso un post su Instagram per sostenere gli abitanti dell'isola di Maui, alle Hawaii, alle prese con dei terribili incendi che hanno già causato almeno 36 morti. La siccità e i venti legati all'uragano Dora hanno alimentato dei roghi, rendendo necessarie evacuazioni di massa e spingendo innumerevoli persone a gettarsi in mare pur di provare a fuggire dalle fiamme.

Il post della star

Condividendo un post su Instagram in cui, con video e foto, si spiega cosa sta accadendo a Maui, Jason Momoa ha scritto: "Siamo devastati e ci si spezza il cuore pensando ai nostri amici e alla nostra famiglia a Maui che sono stati colpiti dai recenti incendi".

La star di Aquaman ha inoltre pubblicato i link necessari a sostenere economicamente chi ha perso la propria casa e ha subito danni fisici e psicologici a causa dei drammatici eventi in corso.

Molte persone sono infatti scappate senza alcun ricambio di vestiti o persino oggetti personali. Il post condiviso dall'attore sostiene una raccolta fondi a favore del fondo di emergenza creato per chi è in difficoltà.

Una situazione drammatica

Il sindaco della contea di Maui, Richard Bissen, ha dichiarato che sono ancora in corso le missioni di soccorso e ricerca dei dispersi, quindi è ancora presto avere un bilancio definitivo dei morti. Negli ospedali sono inoltre ricoverate molte persone a causa delle ustioni subite, mentre sull'isola oltre 14 mila persone non hanno la corrente elettrica.

Dall'isola sono poi state evacuate 11.000 persone e la comunità di Lahaina, doveve vivevano circa 12.000 persone, è stata completamente distrutta. Oltre 270 strutture pubbliche, nelle ultime ore, sono state avvolte dalle fiamme e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha messo a disposizione delle Hawaii le risorse necessarie per provare a fermare gli incendi e ristabilire le attività quotidiane.