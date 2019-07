Jason Momoa ha risposto alle critiche per il fisico "poco tonico"

Jason Momoa ha risposto a tutte le critiche ricevute per il fisico sfoggiato durante le vacanze al mare in Italia, ritenuto poco tonico e per niente simile a quello scultoreo di Aquaman.

Jason Momoa ha risposto alle critiche ricevute per il fisico mostrato durante le vacanze trascorse al mare con sua moglie Lisa Bonet. In tanti, infatti, online, si sono detti delusi dalle forme arrotondate del divo di Aquaman, ma lui ha trovato le parole giuste per replicare.

Capita spesso a molte star di Hollywood di farsi fotografare fuori dal set con un aspetto molto diverso da quello mostrato durante le riprese. E' il caso dell'attore Jason Momoa che di recente è stato preso di mira dai troll su Internet che l'hanno attaccato per il fisico sfoggiato durante le vacanze italiane con la famiglia, molto diverso rispetto a quello scultoreo mostrato in Aquaman. "Qualcuno ha bisogno di ricominciare a sollevare" o "Stava lavorando con suo padre Belly" hanno scritto in molti, malignamente. Momoa, però, ha deciso di replicare: avvicinato da un giornalista di TMZ, ha dichiarato di non essere minimamente toccato dai commenti e di ritenersi soddisfatto di come appare.

Dalle foto pubblicate è impossibile non notare il cambiamento dell'attore, che ha preferito godere dei momenti liberi senza pensare troppo alla forma fisica. Momoa viene dal successo recente di Aquaman in cui interpreta proprio il famoso personaggio della DC Comics. E' un periodo sicuramente fortunato per lui che, dopo aver avuto conferma del secondo capitolo del cinemcomic, programmato per essere rilasciato nel 2022, sarà impegnato anche nel remake di Cliffhanger - l'ultima sfida,action thriller del 1993 che vedeva protagonista Sylvester Stallone. Come se non bastesse, l'attore sarà anche nel cast di Dune, il nuovo film di Denis Villeneuve che vedrà la partecipazione di tante star come Zendaya Coleman, Rebecca Ferguson, Timothèe Chalomet, Josh Brolin, Javier Bardem e Oscar Isaac.