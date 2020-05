Jason Momoa e Peter Dinklage star del film di vampiri Good Bad & Undead

Jason Momoa e Peter Dinklage potrebbero essere i protagonisti di Good Bad & Undead, un nuovo film ambientato nel mondo dei vampiri che verrà prodotto da Legendary.

I due attori hanno già recitato nello stesso progetto in occasione della serie cult Il Trono di Spade.

Nel nuovo progetto Peter Dinklage avrà la parte di Van Helsing, l'ultimo membro della famiglia di cacciatori di vampiri, mentre Jason Momoa avrà il ruolo di un vampiro che ha giurato di non uccidere più le persone. Nel film Good Bad & Undead i due personaggi gestiscono un'attività criminale spostandosi di città in città. Van Helsing, in cambio di soldi, sostiene di liberare le comunità dal vampiro, ma i due si ritrovano poi in fuga quando appare una taglia per uccidere la creatura.

Il film sarà diretto da Max Barbakow, recentemente dietro la macchina da presa in occasione di Palm Springs, e l'idea originale alla base della sceneggiatura è di Mark Swift e Damian Shannon.

Jason Momoa e Peter Dinklage, oltre a essere i protagonisti di Good Bad & Undead, saranno coinvolti come produttori del progetto.