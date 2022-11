Jason Momoa si spoglia da Jimmy Kimmel: "Non mi piace più indossare vestiti"

Dopo la battuta di pesca seminudo, Jason Momoa ha replicato lo spogliarello, stavolta live, di fronte a un divertito Jimmy Kimmel confessando la sua stanchezza nei confronti degli abiti e la voglia di andarsene in giro nel costume tipico delle Hawaii, un perizoma piuttosto succinto che lascia scoperto il posteriore.

Jimmy Kimmel ha riproposto le foto della battuta di pesca con gli amici in cui Jason Momoa sfoggia il perizoma che lascia il posteriore in bella vista.

Jason Momoa anticipa un progetto misterioso: "James Gunn e DC Studios stanno realizzando un mio sogno"

"Questo è un tradizionale malo, quello che indossano gli hawaiani", ha detto Momoa a Kimmel, spiegando cdi aver iniziato a indossare i vestiti tipici mentre si preparava a filmare la sua prossima serie Apple TV+, Chief of War. Momoa ha detto che il malo è "ciò che indosso ogni giorno" per la serie, che si svolge alle Hawaii della fine del XVIII secolo.

"Mi stavo solo preparando per il ruolo, perché mi piace entrare nel personaggio, e quindi mi stavo abbronzando il culo bianco", ha detto l'attore a Kimmel. "Ci è voluto un secondo: mi sono girato e mi hanno scattato una foto."

Alla domanda se il malo è comodo, Jason Momoa ha risposto entusiasta: "Oh mio Dio, sì. In realtà non mi piace nemmeno più indossare i vestiti. Ci sto tutti i giorni. Lo indosso sempre."

Quando Kimmel ha chiesto se Momoa indossasse il malo sotto i suoi vestiti durante la loro intervista, l'attore si è semplicemente alzato dal suo posto e ha iniziato a togliersi i vestiti finché non gli è rimasto indosso solo il malo, ancora una volta con il fondoschiena in bella vista, per la gioia delle spettatrici del talk show.