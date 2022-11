Jason Momoa anticipa un progetto misterioso: "James Gunn e DC Studios stanno realizzando un mio sogno"

Jason Momoa ha accolto con grande entusiasmo la notizia della nomina di James Gunn e Peter Safran a co-CEO del DC Universe di Warner Bros. Momoa, star del DC Universe dove interpreta il ruolo di Arthur Curry/Aquaman ha anticipato a Entertainment Tonight che l'arrivo di Gunn permetterà di realizzare uno dei suoi sogni. il divo avrebbe così anticipato un progetto misterioso, ma a cosa si riferisce?

"Sono entusiasta dell'arrivo di Peter Safran e James Gunn al timone della DC", ha detto Momoa a ET mentre promuoveva il suo nuovo film originale Netflix Slumberland. "Ci sono molte cose interessanti che verranno fuori. Uno dei miei sogni che si avvererà si realizzerà sotto il loro controllo. Quindi, restate sintonizzati!"

Per adesso non ci sono indizi per capire a quale progetto Jason Momoa faccia riferimento. L'attore è in attesa dell'uscita in sala del sequel di Aquaman, Aquaman e il Regno Perduto, che dovrebbe arrivare nei cinema a Natale 2023, quindi potrebbe riferirsi a un'idea per un terzo film di Aquaman o a un film corale sul modello di Justice League.

Nelle loro nuove posizioni, Gunn e Safran supervisioneranno film, TV e animazione presso i DC Studios e faranno capo al presidente e CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav. Gunn si è recentemente rivolto ai social media per smentire qualsiasi ipotesi di rivalità tra la sua nuova dimora, i DC Studios, e i Marvel Studios, dove ha ancora due progetti collegati ai Guardiani della Galassia in uscita. Il regista ha, inoltre, condiviso la sua ammirazione per il capo dei Marvel Studios Kevin Feige:

"Non solo voglio bene a Kevin Feige, è stata la prima persona a cui l'ho detto dopo aver concluso l'accordo con la DC (John Cena è stato il secondo)", ha scritto Gunn ai fan. "Contrariamente a quanto si crede, un dollaro in meno per la Marvel non è un dollaro in più per la DC. DC e Marvel hanno l'obiettivo comune di mantenere viva e vitale l'esperienza della sala cinematografica".