Jason Momoa: "Non esco con Kate Beckinsale, agli Oscar stavamo solo parlando di Aquaman 2"

Jason Momoa si è recentemente aperto a proposito della conversazione relativa ad Aquaman 2 che ha avuto con Kate Beckinsale, verificatasi presso un after party della cerimonia degli Oscar 2022, che ha dato vita ad una serie di rumors secondo i quali i due avrebbero iniziato a frequentarsi.

Da quando Momoa e Lisa Bonet hanno annunciato che si sarebbero separati, ogni singola mossa dell'attore è stata accuratamente analizzata dai fan, come è accaduto durante la serata degli Academy Awards: dopo che la star de Il trono di spade ha offerto la sua giacca alla Beckinsale, il web è stato letteralmente invaso da una serie di indiscrezioni relative ad un loro presunto intreccio amoroso.

La star di Aquaman ha deciso di mettere fine alle dicerie attraverso un'intervista rilasciata ad Extra: "Parli con una donna a proposito del suo paese e un secondo dopo tutti ti dicono: 'Stai uscendo con qualcuno?'. No, no, era solo galanteria, aveva freddo, così le ho dato la mia giacca. Ho girato Aquaman 2 in Inghilterra, stavamo parlando di quello."

I commenti di Jason Momoa, arrivati durante la premiere di Ambulance di Michael Bay, testimoniano che l'attore ha deciso di prendersi del tempo per affrontare le indiscrezioni che circolano online su lui e Kate Beckinsale: "Assolutamente no, non stiamo insieme. Lei è molto gentile e io mi sono comportato in modo gentile con lei, ho solo fatto il gentiluomo. Da ora in poi non darò più il mio cappotto a nessuno."