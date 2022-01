Jason Momoa e Lisa Bonet, le ragioni del divorzio secondo una fonte vicina alla coppia

La rottura di Jason Momoa e Lisa Bonet è stata uno shock per i fan, ma una fonte ha riferito alla rivista People che la decisione di separarsi non è avvenuta improvvisamente, a differenza di quello che molti pensano, e che le ragioni del divorzio sarebbero molteplici.

La coppia ha annunciato la separazione la scorsa settimana dopo quasi 17 anni insieme e cinque anni di matrimonio. Una fonte vicina alla Bonet afferma che l'ex coppia "è stata sulla cresta dell'onda per anni, fino a quando non lo è stata più. Si sono allontanati a causa di obiettivi diversi e differenze di fondo".

Le carriere dei due attori li hanno portati in direzioni diverse, secondo la fonte, che spiega che la star 42enne di Aquaman "alcuni anni fa stava lottando per trovare lavoro mentre ora la sua carriera è in piena espansione. E vuole continuare a lavorare il più possibile". L'ex attrice del Cosby Show, invece, "non ha avuto alcun interesse a unirsi a Jason durante le riprese dei suoi film e serie tv. Le piace godersi la sua vita a Los Angeles".

Stando a delle indiscrezioni trapelate online i due si sarebbero lasciati anche per colpa del vaccino anti-Covid: Lisa Bonet sarebbe contraria al siero, secondo le fonti anonime, e a differenza di Jason Momoa, che è favorevole ai vaccini, avrebbe sostenuto sin dall'inizio della pandemia che i vaccini potrebbero portare le persone ad ammalarsi di cuore, leucemia e sclerosi multipla, fino alla morte improvvisa. Per il momento i diretti interessati non hanno confermato o smentito quanto trapelato.