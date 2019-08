Jason Momoa e Jimmy Fallon, gavettoni estremi in tv

L'attore Jason Momoa e Jimmy Fallon si sono scontrati in una divertente gara di gavettoni in tv, ecco il video.

Jason Momoa e Jimmy Fallon sono i protagonisti di un esilarante video in cui si sfidano in un divertente gioco di carte che prevede il lancio di gavettoni contro chi perde.

La star di Aquaman e il conduttore televisivo dovevano infatti estrarre da un mazzo una carta e chi era in possesso di quella con il valore più alto poteva lanciare un bicchiere d'acqua allo sconfitto. Jason Momoa ha perso i primi tre turni e ha scherzato: "Si tratta di una cosa in stile 'Aquaman ama l'acqua'?".

L'attore ha però avuto modo di vendicarsi senza dover attendere troppo a lungo e Fallon ha ironizzato: "Ma nel tuo bicchiere c'è più acqua rispetto al mio? Sembrava uno schiaffo in faccia fatto di acqua".

L'irruenza della star non ha inoltre rivali e l'interprete del supereroe nei film della DC è riuscito a essere il vincitore del divertente scontro che non ha lasciato scampo al suo rivale.

Ecco l'esilarante video:

Tra i prossimi progetti di Jason Momoa ci sono il sequel di Aquaman, in cui ha la parte di Arthur Curry, e il revenge movie Sweet Girl in cui sarà un marito devastato dal dolore che giura di fare giustizia dopo la morte della moglie, proteggendo inoltre l'unico membro della famiglia che gli è rimasto, ovvero la figlia.