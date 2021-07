Jason Momoa e i suoi incontri imbarazzanti con Al Pacino e Liam Neeson: "Non ero ancora famoso"

Prima di diventare una grande superstar, Jason Momoa era solo un altro attore di Hollywood che cercava di sfondare e, come la maggior parte delle persone, ha avuto incontri imbarazzanti con svariate stelle del cinema del calibro di Al Pacino e Liam Neeson appena è arrivato in città.

Durante l'ultimo episodio del Jimmy Kimmel Live!, l'attore di Aquaman ha parlato con Anthony Anderson dei suoi prossimi progetti, inclusa la seconda stagione di See su Apple TV+. Quando Anderson gli ha chiesto di raccontare storie divertenti riguardanti i suoi primi giorni a Hollywood, Momoa ha risposto: "Ne ho molte di storie del genere ma non posso raccontarle. Tuttavia, ho due aneddoti divertenti per te."

Il primo aneddoto riguardava Liam Neeson. "Sono andato al ristorante, era la mia prima volta, e ho visto Liam Neeson", ha raccontato Momoa. "Mi sono comportato come una ragazzina, non avevo mai incontrato una persona famosa prima d'ora. Avevo visto i suoi film crescendo ed ero molto emozionato. Lo fissavo e sorridevo. L'ho spaventato così tanto che a un certo punto si è alzato e ha cambiato tavolo".

Il primo incontro con Al Pacino è stata la seconda storia divertente raccontata da Jason Momoa: "Mi trovavo presso Melrose Avenue con un amico, diamo uno sguardo dentro una finestra e vediamo Al Pacino. Ci siamo fermati di colpo e abbiamo passato la mezz'ora successiva a camminare davanti alla finestra fino a che, ad un certo punto, Al ci ha guardati, ci ha fatto un gesto e ha iniziato a ridere. Mi sono sentito davvero stupido".