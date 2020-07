L'attore Jason Momoa sarà il protagonista di Frosty the Snowman, un progetto che unirà animazione e riprese live-action in cui la star darà voce al famoso pupazzo.

Il lungometraggio verrà prodotto grazie alla collaborazione tra Warner Bros e Stampede Ventures, la star della serie Il Trono di Spade e Madghost.

Frosty the Snowman potrà contare su una sceneggiatura firmata da David Berenbaum, che ha già lavorato con Jon Berg in occasione di Elf. Il pupazzo di neve che sarà interpretato dall'attore Jason Momoa sarà realizzato grazie all'animazione digitale.

Berg ha dichiarato: "Dal suo ruolo di terribile leader in una terra di ghiaccio e fuoco al successo oceanico che abbiamo avuto tutti con Aquaman, sembrava semplicamente giusto realizzare Jason grazie alla neve".

Greg Silverman ha aggiunto: "Conosciamo Jason Momoa come un vero essere umano pieno di amore, compassione e un legame profondo con l'ohana, tutti elementi che rappresentano lo spirito di Natale e di Frosty".