Jason Bourne: il franchise potrebbe tornare sugli schermi con un nuovo regista

Jason Bourne potrebbe tornare sul grande schermo: il produttore Frank Marshall è infatti alla ricerca di un nuovo regista per le avventure del personaggio creato da Robert Ludlum.

L'adattamento dei romanzi ha avuto come star l'attore Matt Damon e il più recente episodio è stato distribuito nel 2016.

In una recente intervista pubblicata online dal sito Collider.com, Frank Marshall ha dichiarato: "Amo la serie di lungometraggi dedicati a Jason Bourne , e penso che ci sia l'opportunità per altri filmmaker di lavorarci".

Il produttore ha poi aggiunto: "Sto sperando che sia possibile trovare una nuova storia per Bourne e per un nuovo filmmaker. Stiamo cercando".

Marshall non ha però svelato se Matt Damon sarebbe disponibile a tornare sul set dei film action. La storia era iniziata nel 2002 con The Bourne Identity, diretto da Doug Liman. Nel 2004 e nel 2007 era invece stato Paul Greengrass a occuparsi dei due sequel The Bourne Supremacy e The Bourne Ultimatum - il ritorno dello sciacallo, ritornando poi dietro la macchina da presa nel 2016 con un film che ha incassato 415 milioni di dollari.

Universal Pictures aveva provato a gettare le basi per un franchise spinoff con Tony Gilroy e scegliendo come star Jeremy Renner in occasione di The Bourne Legacy.

Nel 2017 Marshall aveva dichiarato a The Sun, parlando di un possibile ritorno di Damon: "Penso che tutti stiano lasciando aperta la porta, come abbiamo fatto alla fine di questo film, nella speranza di poter ideare una storia intrigante per il prossimo lungometraggio".