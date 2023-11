Bourne: Edward Berger potrebbe dirigere il prossimo film dedicato alla super spia

Le avventure della spia Jason Bourne ritorneranno sul grande schermo, questa volta con un film che dovrebbe essere diretto da Edward Berger, reduce del successo di Niente di nuovo sul fronte occidentale.

Il progetto è nelle prime fasi di sviluppo per conto di Universal e proverà a replicare il successo dei capitoli precedenti del franchise, in grado di incassare oltre 800 milioni di dollari ai box office.

I primi dettagli del progetto

Universal, per ora, non ha commentato le indiscrezioni pubblicate da Variety riguardanti il lavoro sul nuovo film dedicato a Bourne, ancora privo di uno script.

Edward Berger è in fase di trattative per occuparsi dello sviluppo e della regia del film.

Matt Damon, che ha avuto la parte della super spia nei film precedenti, sembra verrà contattato per discutere di un possibile coinvolgimento quando la sceneggiatura sarà completata.

Jason Bourne: azione, narrazione e intrattenimento allo stato puro

Il regista ha diretto recentemente Conclave, diretto da Peter Straughan e tratto da un romanzo di Robert Harris.

Nel cast ci sono Ralph Fiennes, John Lithgow, Stanley Tucci, e Isabella Rossellini.à