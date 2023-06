Jared Leto scala il Castello Sforzesco di Milano a mani nude: il video è virale

Jared Leto ha scalato il Castello Sforzesco di Milano nello stupore generale dei presenti. L'attore si trovava nel capoluogo lombardo per promuovere il suo ultimo album con i 30 Seconds to Mars e poche ore prima era stato ospite di Radio Deejay.

Proprio nel corso dell'intervista, Leto aveva spiegato di sentire il bisogno di arrampicarsi e aveva parlato della sua amicizia con Alex Honnold, uno degli arrampicatori più famosi d'America. "Ieri nei ricordi del telefono c'era una foto di 8 anni fa, del giorno in cui ci siamo incontrati. Abbiamo scalato insieme in più occasioni, una delle ultime al Parco nazionale di Yosemite in California", aveva raccontato il cantante e attore Premio Oscar, grande appassionato di climbing.

Sul suo profilo Instagram, Leto una settimana fa aveva condiviso un video mentre scalava l'hotel in cui alloggiava a Berlino. E ora anche tra i suoi traguardi ha aggiunto anche Milano. Il video di lui che si arrampica sul Castello in poco tempo è diventato virale in rete.

Il nuovo album dei 30 Seconds to Mars, It's the End of the World but It's a Beautiful Day, uscirà il 15 settembre 2023. Parlando di impegni cinematografici, Leto sarà il protagonista del prossimo film del franchise di Tron, Tron: Ares.