Jared Leto: "Ho rischiato di morire durante un’arrampicata in Nevada"

Jared Leto stava per precipitare dalle montagne del Nevada durante un'arrampicata. L'attore ha condiviso le sue sensazioni su Instagram dicendo che in quel momento ha provato solo una 'leggera malinconia'.

Jared Leto ha rischiato di perdere la vita, l'attore ha pubblicato un post su Instagram in cui ha raccontato ai suoi follower di essere quasi morto durante un'arrampicata con lo scalatore professionista Alex Honnold. Nel post Jared scrive "non vorrei sembrare drammatico ma questo è il giorno in cui sono quasi morto - aggiungendo - ho preso una bella scivolata ma sono stato aiutato da Alex Honnold sulle Red Rock".

Leto era in Nevada con il suo amico Alex, arrampicatore e alpinista statunitense. Non è la prima volta che il cantante dei 30 Seconds To Mars si diletta in questo sport estremo, ma questa volta ha rischiato di cadere a causa di uno spuntone di roccia che gli ha tagliato la corda. "E' stato un attimo - racconta la star di Suicide Squad - la corda è stata tagliata e io mi sono ritrovato a penzolare da circa 200 metri d'altezza". Jared in quel momento non ha avuto paura, ha provato una "leggera malinconia" poi, una volta salvo, è arrivata una potente scarica di adrenalina.

Per fortuna il talentuoso attore "è riuscito a vedere un altro giorno" come dice rassicurando i fan. L'incidente non lo ha fermato, ne eravamo sicuri, e i due hanno continuato la scalata per tutta la notte. Nel post oltre ad un primo piano di Jared Leto e della corda segata dalla roccia c'è anche un video in cui tra un "Holy f-----g s--t!" e un "Holy f--k!" ci mostra, con la voce carica di adrenalina, il punto in cui si è danneggiata la corda.